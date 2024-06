Résultat des législatives à Nîmes : découvrez les premières tendances

16:33 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Nîmes ? Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure localement pour cette élection des députés. Le RN n'a pas convaincu à Nîmes en 2022, lors des législatives, avec 20.43% au premier tour, contre 29.21% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux adversaires estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (53.92% contre 49.79% pour le RN). La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Françoise Dumas (ENS) dans la 1re circonscription avec 57.54% et Philippe Berta (ENS) dans la 6e circonscription avec 50.21%.

15:53 - Le taux de participation à midi dans le Gard en très forte hausse Dans le Gard, à midi ce dimanche 30 juin 2024, le taux de participation au premier tour des élections législatives est en forte hausse, de 8 points de plus par rapport à 2022. Il s'élève à 29,45% à midi, contre 21,96% il y a 2 ans à la même heure.

15:45 - Le poids démographique et économique de Nîmes aux élections législatives A mi-chemin des élections législatives, Nîmes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 148 104 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 14 609 entreprises, Nîmes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (35,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 16 079 résidents étrangers, Nîmes est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2171,28 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,39%, révélant une situation économique fragile. À Nîmes, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:59 - Abstention à Nîmes : les leçons des précédentes élections À Nîmes (30000), l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,7% au premier tour et seulement 39,84% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Nîmes pour les élections législatives 2024 ? Pour rappel, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 65,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 69,46% au premier tour, c'est-à-dire 62 675 personnes.