Résultat des législatives à Notre-Dame-des-Millières : l'élection 2024 en direct

Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. Le 9 juin en effet, à Notre-Dame-des-Millières, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 48,46% des voix face à Raphaël Glucksmann à 13,54% et Valérie Hayer à 8,79%. Ce sont alors 204 votants qui l'ont désignée dans la localité.

L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen rassemblait 40,17% au premier round contre 17,41% pour Emmanuel Macron et 15,17% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,21% des voix pour sa part. Rebelotte au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 64,02% contre 35,98%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche

Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN tirait son épingle du jeu à Notre-Dame-des-Millières il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Savoie, c'est Rémi Garnier qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 38,60%. C'est finalement Jean-François Coulomme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui avait séduit les électeurs de Notre-Dame-des-Millières au second tour, avec 54,61%.