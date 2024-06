En direct

19:43 - Les bulletins de la gauche unie observés La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une part. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 19,92% à Onesse-Laharie il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 29% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Onesse-Laharie, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 38,3% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (18,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,51% pour Yannick Jadot, 3,55% pour Fabien Roussel et 5,18% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Onesse-Laharie Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive tout proche des 30% à Onesse-Laharie ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Onesse-Laharie le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Onesse-Laharie, avec 28,88% des voix exprimées devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,92%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 13,55%.

14:32 - 26,48% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Onesse-Laharie L'élection suprême est sans doute la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,22% contre 26,48% pour Emmanuel Macron. Onesse-Laharie n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 18,79% et 9,02% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,56% contre 56,44%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Onesse-Laharie Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune d'Onesse-Laharie, cumulant 19,67% des votes sur place, contre 38,30% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Nupes avec 43,48% contre 56,52% pour les vainqueurs. Boris Vallaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Onesse-Laharie : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les habitants d'Onesse-Laharie sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,11%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (66,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 497 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,68%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,54%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,87%, comme à Onesse-Laharie, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Onesse-Laharie pour les législatives À Onesse-Laharie (40110), la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,17% au premier tour. Au second tour, 55,21% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,7% dans la commune. Le taux de participation était de 84,79% au premier tour, c'est-à-dire 691 personnes.