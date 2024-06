En direct

19:43 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Orthevielle, le binôme Nupes avait en effet glané 35,76% des votes dans la commune. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 17,32% à Orthevielle. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 17 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Orthevielle Difficile de trouver un sens à cette combinaison de chiffres. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 17 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 32% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,5% pour le RN à Orthevielle au début du mois Ce fragile équilibre n'est plus forcément valable aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 164 électeurs d'Orthevielle ont en effet été séduits par la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella cumulait 35,5% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 17,32% et Jean Lassalle à 10,39%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Orthevielle au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Orthevielle. La leader de l'ancien Front national obtenait 25,95% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,19% et 14,2% des voix. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec 11,3% des voix pour sa part. Avec 47,42%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,58%.

12:32 - Boris Vallaud (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Orthevielle Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection. Lors des dernières législatives à Orthevielle, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 24,47% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 35,76% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (58,15%). Boris Vallaud s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Orthevielle, un lien étroit Quelle influence la population d'Orthevielle exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 19,94% des résidents sont des enfants, et 27,53% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (18,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 441 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (0,0%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,17%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Orthevielle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,89% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Orthevielle Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Lors des précédentes européennes, 826 inscrits sur les listes électorales d'Orthevielle avaient participé au vote (soit 58,47%), à comparer avec un taux de participation de 57,87% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,58% au premier tour. Au second tour, 50,18% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 818 personnes en âge de voter au sein de la commune, 82,52% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,67% au second tour, c'est-à-dire 633 personnes.