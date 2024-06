En direct

19:43 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Pomarez ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 14,07% à Pomarez pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (3,89%), Marie Toussaint (3,44%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (4,94%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 24% sur place. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Pomarez, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 41,91% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Pomarez Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à environ 30% voire plus à Pomarez ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,14% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Pomarez au début du mois Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc également comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Pomarez, avec 31,14% des voix exprimées devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 14,07%, qui avait elle-même devancé la liste de Jean Lassalle avec 13,17%.

14:32 - 26,33% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Pomarez C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pomarez lors du premier tour de la présidentielle avec 26,33%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,82%. Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,96% et 12,75% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,1% contre 53,9%.

12:32 - À Pomarez, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Pomarez en 2022, lors des élections des députés, avec 20,42% au premier tour, contre 41,91% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV), Pomarez étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nupes (60,88% contre 39,12% pour le RN). Boris Vallaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Pomarez révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Pomarez, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 579 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 129 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,61%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 43,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 791,17 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Pomarez incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Pomarez À Pomarez, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 57,69% au premier tour. Au second tour, 55,52% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Pomarez pour les législatives 2024 ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 83,4% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux de participation de 79,85% au second tour, ce qui représentait 943 personnes. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des familles est de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Pomarez.