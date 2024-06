En direct

19:49 - Un potentiel de 31% à 40% pour la gauche à Pontonx-sur-l'Adour Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Pontonx-sur-l'Adour, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40,58% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 21,2% à Pontonx-sur-l'Adour. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 4,53% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,69% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 31% cette fois.

18:42 - Le RN a largement progressé à Pontonx-sur-l'Adour Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 28% à Pontonx-sur-l'Adour ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,41% dans la moyenne nationale pour Bardella à Pontonx-sur-l'Adour début juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler d'autant plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 396 habitants de Pontonx-sur-l'Adour passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré 30,41% des votes contre Raphaël Glucksmann à 21,2% et Valérie Hayer à 13,52%.

14:32 - Pontonx-sur-l'Adour avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Pontonx-sur-l'Adour avec 24,5% contre 26,84% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,94% et 8,38% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,89% contre 57,11%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Pontonx-sur-l'Adour ? Analyser le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Même si ce précédent ne peut anticiper le résultat… Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Pontonx-sur-l'Adour il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,93% au premier tour, contre 40,58% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Pontonx-sur-l'Adour faisant partie de la 3ème circonscription des Landes. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Les enjeux locaux de Pontonx-sur-l'Adour : tour d'horizon démographique Dans la ville de Pontonx-sur-l'Adour, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 17,45% des résidents sont des enfants, et 27,73% de 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,29%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 294 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,57%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,06%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pontonx-sur-l'Adour mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,16% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Pontonx-sur-l'Adour : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 41,02% des inscrits sur les listes électorales de Pontonx-sur-l'Adour (Landes), à comparer avec un taux d'abstention de 41,49% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,79% au premier tour. Au second tour, 48,81% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Pontonx-sur-l'Adour ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 254 personnes en âge de voter au sein de la commune, 16,33% étaient restées chez elles. L'abstention était de 18,26% au deuxième tour.