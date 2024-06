En direct

19:43 - À Port-de-Lanne, qui vont élire les électeurs de la gauche ? Une autre source de doute qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 15,17% à Port-de-Lanne. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 27% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,81%), de Marie Toussaint (3,75%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,12%). Au cours du premier tour des législatives à Port-de-Lanne, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 35,67% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Port-de-Lanne Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais quelques grandes directions émergent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Port-de-Lanne dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. C'est en effet la liste portée par Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Port-de-Lanne, avec 32,4% des suffrages exprimés (173 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 15,17%, suivie par Valérie Hayer avec 12,36%.

14:32 - 24,9% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Port-de-Lanne La présidentielle est sans doute la référence pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Port-de-Lanne lors du premier tour de la présidentielle avec 24,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,28%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,84% et 11,97% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 47,2% contre 52,8%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Port-de-Lanne ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN ne convainquait pas à Port-de-Lanne il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,24% au premier tour, contre 35,67% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV), Port-de-Lanne étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nupes avec 41,86% contre 58,14% pour les vainqueurs. Boris Vallaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Port-de-Lanne et législatives : démographie, économie et choix électoraux La démographie et le profil socio-économique de Port-de-Lanne façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,95% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 511 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,89%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,68%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Port-de-Lanne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,75% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Participation à Port-de-Lanne : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Port-de-Lanne. La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles de ramener les électeurs de Port-de-Lanne dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 883 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 16,31% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 18,33% au second tour. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,39% au premier tour et seulement 46,45% au second tour. Quel député détrônera Boris Vallaud dans la 3ème circonscription des Landes ?