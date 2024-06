En direct

19:49 - Les suffrages de la coalition de gauche en question La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,9% à Pouillon. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 26% sur place. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pouillon, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 33,63% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a solidement progressé à Pouillon Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Pouillon dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Pouillon, avec 30,59% des votes devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,04%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 14,9%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Pouillon lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,26% contre 26,58% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,3% et 9,7% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 44,17% contre 55,83%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Pouillon Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très analysé. Le RN n'a pas convaincu à Pouillon il y a deux ans, lors des législatives, avec 19,49% au premier tour, contre 33,63% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Pouillon faisant partie de la 3ème circonscription des Landes. Au second round, c'est encore Boris Vallaud qui va glaner le plus de voix, avec 53,20% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Dynamique électorale à Pouillon : une analyse socio-démographique Dans la ville de Pouillon, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 14,75% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 12,3% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2177,7 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 386 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,03%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pouillon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,75% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Pouillon : l'abstention en question Ce 30 juin, lors des élections législatives à Pouillon (40350), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,42% au premier tour. Au second tour, 50,8% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 81,11% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 79,32% au second tour, soit 2 017 personnes.