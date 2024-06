En direct

19:49 - Quels pourraient être les reports pour le vote Nupes à Quissac ? Une autre question qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,36% à Quissac. Mais ce sont 28% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (10,77%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,97%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,68%). La réserve de voix semble importante à Quissac. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Quissac, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,47% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ?

18:42 - Rassemblement national : quel score à Quissac à l'issue des législatives ? Alors que conclure de tous ces données ? En regardant la progression du RN qui ressort des dernières européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de se situer à près de 30% à Quissac. Un calcul qui semble coller avec les électeurs également grattés par la formation politique dans la zone en 5 ans, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Quissac Le verdict qui est tombé à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme encore plus indispensable au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Quissac, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 39,88% des votes face à Raphaël Glucksmann à 12,36% et Manon Aubry à 10,77%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Quissac au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,96% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Quissac. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,12% et Emmanuel Macron troisième avec 18,92%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 10,47% des voix. Au second tour, face à Macron, la candidate du RN finissait aussi première avec 56,8%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Quissac Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Quissac, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,63% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 30,47% pour Michel Sala (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il cumulait pourtant 52,09% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (47,91%). C'est ainsi Jean-Marie Launay chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Quissac : démographie et socio-économie impactent les législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Quissac révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,49% et une densité de population de 134 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (71,09%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 246 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,31%) et le nombre de résidences HLM (6,62% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Quissac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,37% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter à Quissac : l'abstention au cœur des préoccupations À Quissac, quelle participation aux précédentes élections législatives ? À Quissac, le niveau d'abstention sera un facteur décisif des élections législatives 2024. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français pourrait en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Quissac. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,86% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 73,21% au deuxième tour, soit 1 809 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,04% au premier tour. Au deuxième tour, 49,02% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Quissac ? Quel député succédera à Jean-Marie Launay dans la 5ème circonscription du Gard ?