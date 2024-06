Résultat des législatives à Riedisheim : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis La Nupes faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,07% à Riedisheim. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 7,59% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,1% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,01% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 29% sur place. Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,29% des bulletins dans la localité.

18:42 - À Riedisheim, un Rassemblement national favori ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes directions émergent… L'étiquette RN devrait se situer à 20% à Riedisheim lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les élections européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Une percée du RN aussi à Riedisheim le 9 juin dernier ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1134 électeurs de Riedisheim se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a séduit 24,46% des votes contre Valérie Hayer à 19,73% et Raphaël Glucksmann à 15,07%.

14:32 - Riedisheim avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,79% contre 34,96% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,26% et 8,36% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 34,39% contre 65,61%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des dernières législatives à Riedisheim Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Riedisheim, obtenant 14,41% des votes sur place, contre 45,56% pour Olivier Becht (LREM). Au second round, c'est encore Olivier Becht qui va cumuler le plus de votes, avec 71,32% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Analyse socio-économique de Riedisheim : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Riedisheim se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 12 163 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 746 entreprises, Riedisheim est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,02% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 643 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2506,4 euros/mois, la ville désire un avenir prospère. À Riedisheim, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Riedisheim L'une des clés de ces législatives 2024 sera l'étendue de la participation à Riedisheim (68400). Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,79% au premier tour et seulement 55,94% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 8 706 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 25,9% étaient restées chez elles. L'abstention était de 27,33% au second tour.