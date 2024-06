Résultat des législatives à Rillieux-la-Pape : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Rillieux-la-Pape, quel candidat vont plébisciter les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 24,93% des suffrages dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,76% à Rillieux-la-Pape. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 38% sur place.

18:42 - À Rillieux-la-Pape, le Rassemblement national peut y croire Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des tendances se dégagent… L'étiquette Rassemblement national devrait se stabiliser à 20% à Rillieux-la-Pape lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les européennes s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est assez risquée, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Le RN à 24,53% à Rillieux-la-Pape il y a trois semaines Les résultats de ce 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 24,53% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Rillieux-la-Pape, face à Manon Aubry à 22,25% et Valérie Hayer à 14,77%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec 2033 électeurs de Rillieux-la-Pape.

14:32 - 32,5% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Rillieux-la-Pape C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait fait au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Rillieux-la-Pape que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La présidente de la formation avait accumulé 17,32% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,5%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 26,71% et Marine Le Pen avec 17,32%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 33,05% contre 66,95%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Rillieux-la-Pape ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé pour cette élection législative à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN ne convainquait pas à Rillieux-la-Pape en 2022, lors des élections des députés, avec 9,96% au premier tour, contre 39,66% pour Alexandre Vincendet (Les Républicains), Rillieux-la-Pape faisant partie de la 7ème circonscription du Rhône. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rillieux-la-Pape Comment les électeurs de Rillieux-la-Pape peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 41% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,84%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 183 euros par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 7 603 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,29% et d'une population immigrée de 21,24% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,15% à Rillieux-la-Pape, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Rillieux-la-Pape : la mobilisation des habitants aux élections législatives Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 31 548 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de début juin, 49,46% des personnes aptes à participer à une élection à Rillieux-la-Pape avaient pris part au scrutin. La participation était de 44,03% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,86% au premier tour et seulement 47,34% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.