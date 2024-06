En direct

19:49 - Quel résultat pour à gauche au terme de ces législatives ? L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a glané 18,21% à Rion-des-Landes. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 3,91% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,67% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 27% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Rion-des-Landes, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 46,46% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - 13 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Rion-des-Landes Que conclure des résultats des dernières élections ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine tout proche des 30% voire plus à Rion-des-Landes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du RN à Rion-des-Landes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 37,62% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Rion-des-Landes, devant Raphaël Glucksmann à 18,21% et Jean Lassalle à 9,66%. Le RN a attiré ainsi pas moins de 471 habitants de Rion-des-Landes passés par les bureaux de vote.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Rion-des-Landes lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,97% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Rion-des-Landes. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,8% et Emmanuel Macron troisième avec 19,58%. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec seulement 10,03% des voix pour sa part. En finale deux semaines plus tard, c'est de nouveau la patronne du Rassemblement national qui passait devant avec 53,53%, devant Emmanuel Macron à 46,47%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Rion-des-Landes ? Aux législatives en 2022 à Rion-des-Landes, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 23,11% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 46,46% pour Boris Vallaud (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (71,67%). Boris Vallaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Rion-des-Landes : un regard sur la démographie locale Comment les habitants de Rion-des-Landes peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,18%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (20,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 263 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,02%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,58%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Rion-des-Landes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,88% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Rion-des-Landes pour les élections législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des scrutins électoraux précédents ? Durant les élections européennes du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait 53,76% dans la commune de Rion-des-Landes, à comparer avec un taux de participation de 53,6% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 52,73% au premier tour et seulement 47,7% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Rion-des-Landes pour les législatives 2024 ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.