La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Romorantin-Lanthenay pour ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Lors du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 20,05% des suffrages dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 11,22% à Romorantin-Lanthenay pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (8,33%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (2,79%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,5%) le 9 juin. Soit une somme de 23% sur place.

L'extrême droite a fortement avancé à Romorantin-Lanthenay Que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 30% à Romorantin-Lanthenay ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

La liste de Jordan Bardella à 40,69% à Romorantin-Lanthenay le 9 juin dernier Consulter des résultats plus récents nous semble aussi sensé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 40,69% des votes se sont en effet tournés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Romorantin-Lanthenay, devant Valérie Hayer à 13,93% et Raphaël Glucksmann à 11,22%. Le RN l'a emporté avec 2422 votants de Romorantin-Lanthenay.

28,53% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Romorantin-Lanthenay La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Romorantin-Lanthenay lors de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 28,53% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,66% et 17,46% des voix. Romorantin-Lanthenay n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,64% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,16% contre 53,84%.

Un premier tour positif pour le bloc présidentiel il y a deux ans Il y a deux ans, lors des législatives à Romorantin-Lanthenay, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,67% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 23,42% pour Emmanuelle Chaplault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 51,95%. Emmanuelle Chaplault remportait donc cette élection sur place.

Le poids démographique et économique de Romorantin-Lanthenay aux élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Romorantin-Lanthenay se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 18 115 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 101 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 15,95% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,03% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 1 570 résidents étrangers, Romorantin-Lanthenay est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2050,04 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,69%, révélant une situation économique tendue. À Romorantin-Lanthenay, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

C'est parti pour les législatives à Romorantin-Lanthenay Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 52,52% dans la commune de Romorantin-Lanthenay. L'abstention était de 51,44% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,49% au premier tour et seulement 57,46% au second tour. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,79% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 31,41% au premier tour.