Résultat des législatives à Royan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Royan, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Royan, la Nupes avait en effet accumulé 16,83% des votes si on englobe les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 13,95% à Royan. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 20% sur place.

18:42 - Un Rassemblement national vainqueur à Royan à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait se situer à environ 30% à Royan. Une projection qui paraît logique compte tenu des points également arrachés par les lepénistes dans la ville en 5 ans : une hausse de 7 points qui peut toujours monter.

15:31 - Un 30,7% dans la moyenne nationale pour le RN à Royan le 9 juin dernier Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Royan, avec 30,7% des bulletins (2887 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 22,23%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,95%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Royan ? La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,53% contre 34,23% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 12,75% et 10,15% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,68% contre 60,32%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Royan Le résultat obtenu par le RN sera déterminant localement pour ces élections législatives. Lors des dernières législatives à Royan, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 19,01% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 35,37% en moyenne pour les candidats LREM . Raphaël Gerard (ENS) dans la 4e circonscription avec 36,56% et Christophe Plassard (ENS) dans la 5e circonscription avec 32,95% étaient respectivement arrivés en tête à Royan au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire aux candidats LREM avec 61,13%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Raphaël Gerard (ENS) dans la 4e circonscription avec 58,85% et Christophe Plassard (ENS) dans la 5e circonscription avec 65,62%.

11:02 - Les données démographiques de Royan révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Royan est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 19 029 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 325 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (56,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 434 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,99%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2094,53 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,16%, révélant une situation économique en demi-teinte. En conclusion, Royan incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Royan : étude du niveau de participation aux élections législatives À Royan, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,33% au premier tour. Au second tour, 50,25% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 17 015 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,16% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,48% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?