Résultat des législatives à Sains-en-Amiénois : l'élection 2024 en direct

17:24 - Le RN relégué à Sains-en-Amiénois lors des élections de juin Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi sensé au moment d'appréhender le scrutin de ces législatives. Le podium des dernières élections européennes à Sains-en-Amiénois plaçait en effet dans cet ordre la liste de Valérie Hayer avec 27,46% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 24,39% et François-Xavier Bellamy avec 11,15%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Sains-en-Amiénois au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Sains-en-Amiénois avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 13,44%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 46,61% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,19% et 8,29% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 26,11% contre 73,89%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Sains-en-Amiénois ? Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant pour cette élection législative 2024 au niveau local. Avec 12,73% à Sains-en-Amiénois, le Rassemblement national était distancé par les 37,82% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Somme. Sains-en-Amiénois se tournera d'ailleurs encore vers Barbara Pompili au second tour, finalement à la première place localement avec 68,05%.

11:02 - Sains-en-Amiénois et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les électeurs de Sains-en-Amiénois peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,67% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,55%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 556 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,76%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,83%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sains-en-Amiénois, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Sains-en-Amiénois : étude du niveau d'abstention aux précédentes législatives Le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 à Sains-en-Amiénois (80680). Les campagnes pour faire "barrage" à l'extrême-droite seraient par exemple capables de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Sains-en-Amiénois. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 16,16% des personnes aptes à voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 18,47% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,01% au premier tour et seulement 41,23% au second tour. Quel député détrônera Barbara Pompili dans la 2ème circonscription de la Somme ?