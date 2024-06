En direct

19:51 - Une fourchette de 26% à 27% pour le Front populaire à Saint-Christol-lez-Alès L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 10,18% à Saint-Christol-lez-Alès. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 9,26% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,28% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 26% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Christol-lez-Alès, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Saint-Christol-lez-Alès Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à environ 40% à Saint-Christol-lez-Alès ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à Saint-Christol-lez-Alès Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a terminé en tête des européennes 2024 à Saint-Christol-lez-Alès. Le mouvement séduisait 42,99% des votes, contre Valérie Hayer à 11,52% et Raphaël Glucksmann à 10,18%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Saint-Christol-lez-Alès lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste de l'Hexagone à Saint-Christol-lez-Alès lors de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 30,93% des voix au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 22,12% et 21,95% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,14% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au second tour avec 51,9%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Saint-Christol-lez-Alès ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent clé au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Saint-Christol-lez-Alès, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 27,1% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 27,36% pour Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il s'imposait pourtant avec 54,2% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,80%). C'est ainsi Jean-Marie Launay chez les lepénistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Saint-Christol-lez-Alès et législatives : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale législative, Saint-Christol-lez-Alès se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 115 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 662 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 437 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,09%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 297 résidents étrangers, Saint-Christol-lez-Alès est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 487 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,88%, annonçant une situation économique tendue. Saint-Christol-lez-Alès incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention aux législatives à Saint-Christol-lez-Alès Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Christol-lez-Alès (30380), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,31% au premier tour. Au deuxième tour, 45,3% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Christol-lez-Alès ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 917 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 74,21% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,11% au second tour, ce qui représentait 4 213 personnes.