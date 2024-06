En direct

19:50 - À Saint-Hippolyte-du-Fort, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Hippolyte-du-Fort, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,87% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,29% pour Yannick Jadot, 3,26% pour Fabien Roussel et 1,91% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,68% à Saint-Hippolyte-du-Fort. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 31% sur place.

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Saint-Hippolyte-du-Fort lors des législatives ? Que peut-on retenir de cette combinaison de données ? La progression du RN semble déjà solide à Saint-Hippolyte-du-Fort entre le score de Jordan Bardella en 2019 (30,12%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,13%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression de 15 points en comparaison des élections de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Hippolyte-du-Fort au début du mois Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Hippolyte-du-Fort, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, avec 34,13% des voix contre Raphaël Glucksmann à 15,68% et Manon Aubry à 9,23%. Ce sont ainsi 540 électeurs qui l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Saint-Hippolyte-du-Fort avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen rassemblait 28,04% au premier round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 26,55% et 17,09% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,59% des suffrages pour sa part. La patronne du RN avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 54,59%.

12:32 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour Saint-Hippolyte-du-Fort ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Hippolyte-du-Fort, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 24,72% des votants ayant choisi son binôme, contre 32,87% pour Michel Sala (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 51,35%. Michel Sala s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Saint-Hippolyte-du-Fort : tour d'horizon démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Hippolyte-du-Fort façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 134 hab/km² et 38,93% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 17,58% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 117 euros par an peut être l'expression de difficultés économiques locales. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,36%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,12%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Hippolyte-du-Fort mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,71% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Etude de l'abstention aux élections législatives à Saint-Hippolyte-du-Fort Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Début juin, pendant les élections européennes, le taux de participation représentait 55,87% au sein de Saint-Hippolyte-du-Fort, contre une participation de 54,88% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,09% au premier tour et seulement 51,84% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 858 personnes en âge de voter dans la ville, 77,43% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,42% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 097 personnes.