19:48 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes disparue à Saint-Jean-du-Gard ? Une autre question qui enveloppe ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Raphaël Glucksmann avait obtenu 17,27% à Saint-Jean-du-Gard pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 37% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Jean-du-Gard, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 38,24% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a solidement avancé à Saint-Jean-du-Gard Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Saint-Jean-du-Gard entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 22% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Saint-Jean-du-Gard début juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui arrive maintenant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Jean-du-Gard, avec 26,03% des voix, soit 297 voix dans la ville, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 17,27%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 13,06%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Saint-Jean-du-Gard lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est certainement la clé pour estimer une préférence politique locale. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 28,73% et Emmanuel Macron avec 24,18% qui remportaient le premier tour de la présidentielle à Saint-Jean-du-Gard. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau national ne finissait ici qu'avec 20,28% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 61,17% contre 38,83% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Saint-Jean-du-Gard ? Le RN n'a pas convaincu à Saint-Jean-du-Gard en 2022, lors des élections du Parlement, avec 14,8% au premier tour, contre 38,24% pour Michel Sala (Nupes), Saint-Jean-du-Gard votant pour la 5ème circonscription du Gard. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Saint-Jean-du-Gard : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Jean-du-Gard, les élections sont en cours. Avec ses 2 480 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 268 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 723 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (51,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 26,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 436 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 23,65%, annonçant une situation économique mitigée. Saint-Jean-du-Gard manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Saint-Jean-du-Gard Au fil des dernières élections, les 2 653 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, sur les 2 150 personnes en âge de voter à Saint-Jean-du-Gard, 54,84% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 52,21% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,24% au premier tour et seulement 50,83% au second tour. Pour comparer, au niveau national, la participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.