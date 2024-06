En direct

À Saint-Jean-du-Pin, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'autre interrogation de ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Jean-du-Pin, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,76% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ? Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 14,25% à Saint-Jean-du-Pin pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 34% sur place.

L'évolution éclair du RN à Saint-Jean-du-Pin Alors que retenir de cette avalanche de chiffres ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Jean-du-Pin entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Début juin, la petite démonstration de Bardella à Saint-Jean-du-Pin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les européennes à Saint-Jean-du-Pin. Ladite liste a attiré 36,58% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 14,25% et Léon Deffontaines à 9,32%.

28,4% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Jean-du-Pin C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. La cité de Saint-Jean-du-Pin s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La numéro 1 du parti d'extrême droite s'imposait avec 28,4% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,65% et 19,01% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 8,42% des suffrages. Pour le deuxième tour, c'est encore la numéro 1 du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu avec 51,31%, devant Emmanuel Macron à 48,69%.

Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Saint-Jean-du-Pin ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Saint-Jean-du-Pin, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 24,84% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,76% pour Michel Sala (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il triomphait pourtant avec 52,61% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (47,39%). C'est donc Jean-Marie Launay chez les frontistes qui l'emportait.

Élections législatives à Saint-Jean-du-Pin : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Jean-du-Pin comme dans toute la France. Avec ses 1 544 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 122 entreprises, Saint-Jean-du-Pin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 17,35% des résidents sont des enfants, et 7,41% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,06% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 39,1% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 472,08 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Saint-Jean-du-Pin, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Saint-Jean-du-Pin ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Saint-Jean-du-Pin. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,91% des électeurs de la commune. L'abstention était de 19,05% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44% au premier tour. Au deuxième tour, 43% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Jean-du-Pin pour les législatives ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?