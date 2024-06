En direct

19:43 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 32% et 43% à Saint-Lon-les-Mines lors de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, est un saut dans le vide. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 18,65% à Saint-Lon-les-Mines. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4,23% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,61% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,52% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 32% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Lon-les-Mines, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 43,51% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,22% pour Yannick Jadot, 5,37% pour Fabien Roussel et 5,25% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression inédite du RN à Saint-Lon-les-Mines Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine pas loin des 30% à Saint-Lon-les-Mines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Lon-les-Mines début juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 167 votants de Saint-Lon-les-Mines ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella cumulait 26,18% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 18,65% et Valérie Hayer à 13,64%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Lon-les-Mines au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Lon-les-Mines avec 19,57% contre 24,46% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,38% et 10,5% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 0% contre 0%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Saint-Lon-les-Mines ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Saint-Lon-les-Mines en 2022, lors des législatives, avec 18,42% au premier tour, contre 43,51% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Lon-les-Mines faisant partie de la 3ème circonscription des Landes. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Saint-Lon-les-Mines : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Saint-Lon-les-Mines, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 238 habitants répartis dans 584 logements, ce bourg présente une densité de 54 hab par km². Ses 97 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 380 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (84,25%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 37,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 48,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 278,77 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, à Saint-Lon-les-Mines, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives à Saint-Lon-les-Mines sont lancées À Saint-Lon-les-Mines, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,24% au premier tour et seulement 52,66% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Lon-les-Mines ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 030 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,28% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 83,01% au premier tour, c'est-à-dire 855 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français serait de nature à impacter la participation à Saint-Lon-les-Mines.