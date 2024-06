En direct

19:41 - Un électorat de gauche estimé entre 27% et 29% à Saint-Mamert-du-Gard pour ces législatives L'autre interrogation de ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 14,64% à Saint-Mamert-du-Gard il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 5,16% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,53% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,21% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 29% sur place. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Mamert-du-Gard, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,26% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Saint-Mamert-du-Gard en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Saint-Mamert-du-Gard Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Saint-Mamert-du-Gard, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, glanant 42,96% des votes contre Raphaël Glucksmann à 14,64% et Valérie Hayer à 8,51%.

14:32 - 33,13% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-Mamert-du-Gard L'élection suprême est probablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait offert un net avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La numéro 1 de l'ancien Front national s'imposait avec 33,13% au 1er round contre 20,56% pour Emmanuel Macron et 20,35% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,17% des suffrages pour sa part. Pour le second tour de l'élection, c'est aussi la candidate de l'ancien FN qui gagnait à Saint-Mamert-du-Gard avec 54,61%, devant Emmanuel Macron à 45,39%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national au premier tour à Saint-Mamert-du-Gard ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection législative. Les législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le RN à Saint-Mamert-du-Gard. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Gard, c'est Jean-Marie Launay qui arrivait en tête au premier tour avec 30,65%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 54,19%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,81%.

11:02 - Saint-Mamert-du-Gard et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Mamert-du-Gard, le scrutin est en cours. Dotée de 724 logements pour 1 629 habitants, la densité de la ville est de 112 habitants par km². Ses 115 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 20,05% des résidents sont des enfants, et 6,28% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 23,81% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 42,13% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 147,86 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Saint-Mamert-du-Gard manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières législatives à Saint-Mamert-du-Gard : quelles tendances ? À Saint-Mamert-du-Gard (30730), l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,85% au premier tour. Au deuxième tour, 52,87% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Mamert-du-Gard ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 169 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 83,58% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 82,53% au deuxième tour, soit 964 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des familles sont notamment capables d'inciter les électeurs de Saint-Mamert-du-Gard à s'intéresser plus fortement à l'élection.