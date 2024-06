Résultat des législatives à Saint-Martin-d'Hères : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Saint-Martin-d'Hères L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Front populaire ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Martin-d'Hères, le binôme Nupes avait en effet glané 40,92% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 14,34% à Saint-Martin-d'Hères pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 49% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Martin-d'Hères ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà forte à Saint-Martin-d'Hères entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,98%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,3%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 23% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Martin-d'Hères le 9 juin dernier ? Regarder quelques jours en arrière apparaît également comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Martin-d'Hères, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 24,3% des votes face à Manon Aubry à 23,98% et Raphaël Glucksmann à 14,34%. Dans le détail, 2154 électeurs l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Saint-Martin-d'Hères lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Avec 17,91%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Martin-d'Hères au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 37,26% et 21,66% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,64% devant Marine Le Pen (33,36%).

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Saint-Martin-d'Hères ? Le nombre de votes en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu localement pour ces élections des députés 2024. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Martin-d'Hères, grappillant 15,32% des suffrages sur place, contre 40,92% pour Cyrielle Chatelain (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Saint-Martin-d'Hères se tournera d'ailleurs encore vers Cyrielle Chatelain au second tour, finalement à la première place localement avec 62,16%.

11:02 - Saint-Martin-d'Hères aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Saint-Martin-d'Hères, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 4155 hab par km² et un taux de chômage de 14,52%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (67,88%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 7 764 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 15,87% et d'une population immigrée de 20,63% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 18,76% à Saint-Martin-d'Hères, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Martin-d'Hères ? L'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Saint-Martin-d'Hères. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles pourrait entre autres avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Saint-Martin-d'Hères. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 18 090 personnes en âge de voter au sein de la ville, 34,21% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 27,93% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,38% au premier tour et seulement 58,99% au deuxième tour. Quel député succédera à Cyrielle Chatelain dans la 2ème circonscription de l'Isère ?