19:50 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Saint-Sever ? La Nupes faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Sever, le binôme Nupes avait en effet accumulé 38,83% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,93% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,2% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 5,13% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 20,89% à Saint-Sever. Mais ce sont 27% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (3,69%), de Marie Toussaint (2,79%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,32%).

18:42 - Une évolution notable du RN à Saint-Sever Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Saint-Sever entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 23% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,51% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Sever au début du mois Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est notable. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Sever, avec 30,51% des suffrages exprimés (644 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,89%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 11,84%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Sever lors de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,84% contre 26,05% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,93% et 9,48% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 44,46% contre 55,54%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Saint-Sever ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 15,01% à Saint-Sever, le Rassemblement national avait été devancé par les 38,83% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription des Landes. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Sever révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Sever est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 983 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 376 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,89%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 152 personnes (3,09%) apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,96%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2046,63 € par mois. À Saint-Sever, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Saint-Sever À Saint-Sever (40500), l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,19% au premier tour et seulement 51,06% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Sever ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,74% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 79,98% au deuxième tour, soit 3 165 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages est par exemple susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Saint-Sever.