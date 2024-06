Résultat des législatives à Sainte-Hélène-sur-Isère : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Sainte-Hélène-sur-Isère, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, cumulant 50,39% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,3% et Raphaël Glucksmann à 8,01%. Ce sont ainsi 258 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Sainte-Hélène-sur-Isère au premier tour de la présidentielle 2022

C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Sainte-Hélène-sur-Isère avait servi un net avantage à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national prenait les devants avec 33,03% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,34% et 15,54% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,25% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la commune avec 58,78%, devant Emmanuel Macron à 41,22%.