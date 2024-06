En direct

19:53 - À Sainte-Marie, quels pourraient être les reports des voix de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, pourrait en attirer une portion. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Sainte-Marie. C'est cependant un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 37,76% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 8,57% à Sainte-Marie pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 21,45% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,78% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 35% cette fois.

18:42 - Sainte-Marie compte parmi les rares secteurs où le RN na pas progressé Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. On retiendra notamment que Sainte-Marie compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,36% lors du rendez-vous européen du 9 juin contre 34,51% il y a cinq ans. Une situation qui semble assez éloignée de ce que l'on a observé au niveau de la France, avec environ huit points supplémentaires pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Sainte-Marie au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. 32,36% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Sainte-Marie, contre Manon Aubry à 21,45% et Valérie Hayer à 9,81%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 2076 habitants de Sainte-Marie passés par les bureaux de vote.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Sainte-Marie C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Sainte-Marie lors du premier tour de la présidentielle avec 36,63%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,81%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,32% et 3,77% des voix. La patronne du RN retournera la tendance au second avec 59,99% contre 40,01% pour Macron.

12:32 - Frédéric Maillot (Divers gauche) en tête lors des législatives 2022 à Sainte-Marie Regarder le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Sainte-Marie il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 10,7% au premier tour, contre 37,76% pour Frédéric Maillot (Divers gauche), Sainte-Marie votant pour la 6ème circonscription de La Réunion. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Frédéric Maillot (Divers gauche) pour le leadership localement.

11:02 - Sainte-Marie et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence les habitants de Sainte-Marie exercent-ils sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 42% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 25,78%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,51%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 7 389 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,33%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,54%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 41,89% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Sainte-Marie pour les élections législatives Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Pendant les européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 24,75% au niveau de Sainte-Marie (La Réunion), à comparer avec une participation de 27,59% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 27,78% au premier tour et seulement 29,94% au deuxième tour. Au second tour de la présidentielle, 58,64% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 51,85% au premier tour, ce qui représentait 13 760 personnes.