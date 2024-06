Résultat des législatives à Salins : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 33,56% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 21,29% et 17,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,96% contre 40,04%).

11:02 - Salins : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Salins, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Dans la localité, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,26% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 382 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,93%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,5%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Salins mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,03% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.