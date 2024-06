En direct

19:43 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Samadet L'autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Samadet, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,56% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 16,59% à Samadet pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 23% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,04%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,79%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,24%).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Samadet lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on s'en tient à la progression du RN vue des dernières élections européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 27% à Samadet. Un calcul qui semble coller avec les points également conquis par le parti dans la localité sur la même période (23,46% pour Jordan Bardella en 2019 et 30,49% le 9 juin dernier) : une hausse de 7 points qui peut encore monter.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Samadet aux européennes Regarder quelques jours en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Samadet, avec 30,49%, soit 136 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 16,59% et Valérie Hayer à 14,8%.

14:32 - 29,23% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Samadet La communauté des électeurs de Samadet avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la leader de l'ancien FN prenait une avance notable avec 29,23% au premier round. Emmanuel Macron et Jean Lassalle étaient distancés à 25,04% et 14,33% des voix. Jean-Luc Mélenchon finissait au pied de ce podium avec seulement 9,26% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,6% contre 53,4%.

12:32 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Samadet ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des élections législatives 2022, Samadet, couverte par la 3ème circonscription des Landes, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 37,56%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 19,38%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement.

11:02 - Les données démographiques de Samadet révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Samadet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,96% et une densité de population de 43 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 12,4% d'agriculteurs pour 1 131 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,74%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,97%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Samadet mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,61% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - L'abstention aux législatives à Samadet (40320) À Samadet, le taux de participation constituera indéniablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,16% au premier tour et seulement 48,05% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 897 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,28% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,6% au premier tour, soit 705 personnes.