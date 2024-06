En direct

19:47 - À Sauve, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, est un saut dans le vide. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a glané 16,29% à Sauve. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 12,16% de Manon Aubry (LFI), les 7,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,65% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul tournant autour des 36% sur place. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Sauve, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 34,69% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Un RN victorieux à Sauve à 20 jours des législatives Difficile d'établir des prévisions dans tous ces scores. Mais des indices apparaissent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer à environ 30% à Sauve. Une estimation qui concorde avec les suffrages également grappillés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 4 points qui peut toujours croître.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel de Bardella à Sauve Le résultat de ces législatives fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Sauve, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 36,25% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 16,29% et Manon Aubry à 12,16%.

14:32 - 31,89% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Sauve La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,19% contre 31,89% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,73% et 6,52% des suffrages. Marine Le Pen retournera la tendance au second avec 55,02% contre 44,98% pour Macron.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Sauve Le score en faveur du RN sera déterminant au niveau local pour ces législatives 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Sauve, le RN se plaçait à la deuxième place, 22,19% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,69% pour Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (55,14%). Michel Sala remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Sauve : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Sauve façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,52% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec 46,11% de population active et une densité de population de 61 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (40,59%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 808 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,26% et d'une population étrangère de 6,97% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,48%, comme à Sauve, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Election à Sauve : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Sauve (30610), l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 379 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,58% étaient allés voter. La participation était de 85,06% au premier tour, soit 1 173 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,00% au premier tour et seulement 57,5% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sauve ? Quel député succédera à Michel Sala dans la 5ème circonscription du Gard ?