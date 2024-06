En direct

19:47 - À Sillery, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance dans le brouillard. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,17% des bulletins dans la localité. Une performance à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,26% pour Yannick Jadot, 1,32% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 12,38% à Sillery le 9 juin. Mais ce sont 20% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,84%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,32%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,74%).

18:42 - La progression éclair du RN à Sillery Alors que conclure de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 36% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,59% pour Jordan Bardella à Sillery au début du mois De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Sillery, avec 40,59% des suffrages exprimés (328 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 13,74%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 12,38%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Sillery au premier tour de l'élection présidentielle Sillery avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,96%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 33,22% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 14,54% et 5,9% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,9% contre 56,1%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Sillery, le RN finissait à la deuxième place, 28,18% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 33,33% pour Eric Girardin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 56,09%. Eric Girardin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Sillery : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les habitants de Sillery sur le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,12% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 714 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,55%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,31%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,09% à Sillery, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sillery ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 1 506 personnes en âge de voter à Sillery, 55,11% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,81% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,47% au premier tour. Au second tour, 48,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.