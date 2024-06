En direct

19:43 - Les votes de la Nupes font envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Souprosse, le binôme Nupes avait en effet obtenu 43,78% des votes dans la localité. Combien récupérera le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 16,46% à Souprosse le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Souprosse Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 19% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Souprosse le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Souprosse. Le bulletin glanait 27,64% des voix, soit 131 voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,46% et Jean Lassalle à 15,82%.

14:32 - Souprosse avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Souprosse lors du premier tour de la présidentielle avec 23,18%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,91%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon, avec 15,61% et 14,24% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 43,59% contre 56,41%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Souprosse Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Souprosse, comptant 11,83%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 43,78% des voix. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant également le binôme Nupes finir gagnant.

11:02 - Les enjeux locaux de Souprosse : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Souprosse montrent des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,29%. De plus, le taux de ménages propriétaires (83,05%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Avec ses 9,38% d'agriculteurs pour 1 128 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,57%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,5%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Souprosse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,68% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Souprosse L'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Souprosse. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,43% au premier tour. Au deuxième tour, 42,84% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la présidentielle, 19,69% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,69% au premier tour. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite est par exemple capable d'impacter la participation à Souprosse.