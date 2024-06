En direct

19:41 - À Sumène, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une part. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 17,38% à Sumène. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble importante : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Sumène, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 37,83% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - À Sumène, le RN peut y croire Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? La progression du RN semble déjà forte à Sumène entre le score de Jordan Bardella en 2019 (22,43%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,38%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 26% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Sumène aux européennes Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi étudier de près. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui arrive désormais. 29,38% des votes se sont en effet tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Sumène, face à Raphaël Glucksmann à 17,38% et Valérie Hayer à 14,2%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 240 habitants de Sumène passés par les isoloirs.

14:32 - 29,93% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Sumène La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,42% contre 29,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 20,52% et 7,5% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,6% contre 56,4%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Sumène ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sumène il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 18,09% au premier tour, contre 37,83% pour Michel Sala (LFI-PS-PC-EELV), Sumène faisant partie de la 5ème circonscription du Gard. Sumène choisira d'ailleurs Michel Sala au second tour, finalement à la première place localement avec 59,48%.

11:02 - Élections législatives à Sumène : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Sumène, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 23% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,96%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (51,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 803 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (28,17%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,69%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 42,26%, comme à Sumène, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Sumène : analyse du pourcentage d'abstention aux législatives L'analyse des résultats des consultations politiques précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 41,74% des personnes habilitées à participer à une élection à Sumène avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 40,24% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,81% au premier tour et seulement 42,59% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 23,61% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,61% au premier tour.