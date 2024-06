En direct

19:49 - À Tartas, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 fait envie Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 12,36% à Tartas. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 22% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Tartas, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,72% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 15 points à Tartas Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Tartas entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 28% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,87% pour la liste RN à Tartas le 9 juin Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Tartas, à 39,87%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 13,59% et Raphaël Glucksmann à 12,36%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Tartas lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de la France à Tartas à l'issue de la dernière présidentielle avec pas moins de 26,11% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,72% et 15,76% des voix. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec seulement 9,41% des voix pour sa part. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Tartas avec 50,4%, devant Emmanuel Macron à 49,6%.

12:32 - Quel verdict à Tartas pour Ensemble au premier tour ? La fraction d'électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour cette élection à l'échelle locale. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Tartas en 2022, lors des élections législatives, avec 20,87% au premier tour, contre 36,47% pour Jean-Francois Broquères (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Tartas votant pour la 3ème circonscription des Landes. Bis repetita au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Nupes remporter le scrutin.

11:02 - Les défis socio-économiques de Tartas et leurs implications électorales La composition démographique et socio-économique de Tartas définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,3%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 266 € par an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,12%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Tartas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,47% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est l'heure de voter à Tartas : les législatives débutent L'un des facteurs décisifs de ces élections législatives sera sans nul doute le niveau de participation à Tartas. Les jeunes générations expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 21,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,07% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,03% au premier tour. Au deuxième tour, 46,96% des votants ne se sont pas déplacés. Quel député se substituera à Boris Vallaud dans la 3ème circonscription des Landes ?