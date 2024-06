Résultat des législatives à Tinqueux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les bulletins de la gauche unie très suivis La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? Lors des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,35% à Tinqueux. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Tinqueux, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,38% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à Tinqueux Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Tinqueux entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Tinqueux le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections du Parlement européen à Tinqueux. Le mouvement cumulait 37,54% des voix, face à Valérie Hayer à 16,78% et Raphaël Glucksmann à 12,35%.

14:32 - 32,16% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Tinqueux C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tinqueux lors du premier tour de la présidentielle avec 32,16%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,66%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,5% et 6,49% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 40,9% contre 59,1%.

12:32 - Quel verdict à Tinqueux pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections 2024. Le RN tirait son épingle du jeu à Tinqueux il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Anne-Sophie Frigout qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 23,82% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,95%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,05%.

11:02 - Tinqueux : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale législative, Tinqueux se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 552 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 604 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,43%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 275 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,56%, Tinqueux est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 45,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 106,90 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Tinqueux écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Tinqueux À Tinqueux, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,97% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 26,31% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,86% au premier tour. Au second tour, 57,12% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Tinqueux pour les élections législatives ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à ramener les habitants de Tinqueux dans les isoloirs.