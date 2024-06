En direct

19:41 - Quelles sont les options de reports des voix de gauche à Val-d'Aigoual ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en séduire une partie. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Val-d'Aigoual, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 41,83% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 16,93% à Val-d'Aigoual. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 34% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Val-d'Aigoual en 5 ans Que retenir des résultats des dernières élections ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 22% à Val-d'Aigoual ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Val-d'Aigoual aux européennes Le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler d'autant plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. 27,56% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Val-d'Aigoual, face à Raphaël Glucksmann à 16,93% et Valérie Hayer à 13,12%. Le mouvement nationaliste s'est placé en tête avec pas moins de 210 votants de Val-d'Aigoual.

14:32 - À Val-d'Aigoual, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Dans les bureaux de vote de Val-d'Aigoual, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 19,82%, la représentante du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,93% et 23,68% des suffrages. Et La candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 38,34% contre 61,66%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Val-d'Aigoual ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très observé. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Val-d'Aigoual il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 14,96% au premier tour, contre 41,83% pour Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Val-d'Aigoual étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Gard. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Val-d'Aigoual Dans les rues de Val-d'Aigoual, le scrutin est en cours. Avec ses 15,61% d'agriculteurs pour 1 418 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 156 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 892 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (34,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 39,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 30,5% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 996,72 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Val-d'Aigoual, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Val-d'Aigoual Ce dimanche, lors des élections législatives à Val-d'Aigoual (30570), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,02% au premier tour et seulement 42,99% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,52% au niveau de la localité. L'abstention était de 27,6% au second tour.