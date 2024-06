Résultat des législatives à Valence-en-Brie : l'élection 2024 en direct

Le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Valence-en-Brie, à 42,99%, soit 135 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Manon Aubry à 12,1% et Raphaël Glucksmann à 8,28%.

11:02 - Les données démographiques de Valence-en-Brie révèlent les tendances électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Valence-en-Brie mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 43% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,64% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (15,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 293 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,00% et d'une population étrangère de 14,77% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Valence-en-Brie mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.