Alors que conclure de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc permis de penser que le RN termine à environ 40% ou plus à Vermand ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

L'élection présidentielle est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. La ville de Vermand avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022. La cheffe de file du RN l'emportait avec 31,25% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,54% et 17,07% des voix. Vermand n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 8,54% des voix. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi battu Macron avec 51,96%.

11:02 - Vermand : démographie, élections et perspectives d'avenir

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Vermand comme dans toute la France. Avec une population de 1 101 habitants répartis dans 502 logements, ce village présente une densité de 68 habitants par km². Ses 47 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 337 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,45% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 41,25% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 570,24 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, Vermand incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.