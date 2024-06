En direct

19:48 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Villeneuve-de-Marsan ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villeneuve-de-Marsan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 41,55% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 18,53% à Villeneuve-de-Marsan pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 3,94% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,13% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,05% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 27% cette fois.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Villeneuve-de-Marsan Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des indices se distinguent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Villeneuve-de-Marsan entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 31% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Villeneuve-de-Marsan le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler plus que jamais logique au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Villeneuve-de-Marsan, à 35,25%, soit 331 voix. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 18,53% et Valérie Hayer à 14,8%.

14:32 - 27,21% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Villeneuve-de-Marsan Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,4% contre 27,21% pour Emmanuel Macron. Villeneuve-de-Marsan n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 15,31% et 7,33% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 46,66% contre 53,34%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Villeneuve-de-Marsan ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour ces élections des députés localement, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Villeneuve-de-Marsan, le RN arrivait à la deuxième place, 23,34% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,55% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 61,38%. Boris Vallaud s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Villeneuve-de-Marsan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment les habitants de Villeneuve-de-Marsan peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,17% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 105 habitants/km² et 41,01% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 942 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,86%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,24%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Villeneuve-de-Marsan mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,3% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les législatives commencent à Villeneuve-de-Marsan : la participation en question À Villeneuve-de-Marsan, l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,73% au premier tour et seulement 47,98% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Villeneuve-de-Marsan pour les élections législatives 2024 ? Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,19% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,73% au premier tour, ce qui représentait 1 401 personnes.