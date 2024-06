En direct

19:43 - Les bulletins de l'ancienne Nupes très suivis La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,69% à Ygos-Saint-Saturnin. Mais ce sont 21% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,95%), de Marie Toussaint (1,69%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,58%). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Ygos-Saint-Saturnin, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 35,74% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a vigoureusement séduit à Ygos-Saint-Saturnin en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes émergent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Ygos-Saint-Saturnin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 35,4% à Ygos-Saint-Saturnin il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Il y a quelques semaines en effet, à Ygos-Saint-Saturnin, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 35,4% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,69% et Valérie Hayer à 12,81%. Ce sont alors 188 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Ygos-Saint-Saturnin lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait énormément séduit à Ygos-Saint-Saturnin à l'issue de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 26,98% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,96% et 17,06% des voix. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec seulement 14,81% des voix pour sa part. Avec 48,83%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,17%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Ygos-Saint-Saturnin ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville d'Ygos-Saint-Saturnin, obtenant 22,04% des suffrages sur place, contre 35,74% pour Boris Vallaud (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 44,12% contre 55,88% pour les vainqueurs. Boris Vallaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Ygos-Saint-Saturnin et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Ygos-Saint-Saturnin comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 344 habitants répartis dans 709 logements, ce village présente une densité de 22 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 801 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,98%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 50,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 58,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 723,27 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Ygos-Saint-Saturnin, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Ygos-Saint-Saturnin pour les élections législatives À Ygos-Saint-Saturnin (40110), l'un des facteurs forts du scrutin législatif sera le taux d'abstention. Les études montrent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,68% au sein de la commune. La participation était de 79,38% au premier tour, c'est-à-dire 820 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,63% au premier tour et seulement 50,82% au deuxième tour. Quel député détrônera Boris Vallaud dans la 3ème circonscription des Landes ?