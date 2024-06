Résultat des législatives à Le Mans : les premiers chiffres clés à connaitre

18:30 - Quel score pour le RN au Mans lors des législatives ? Difficile de trouver un sens à cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait se situer à environ 20% au Mans. Une projection qui semble logique compte tenu des points également gagnés par la formation politique dans la commune ces dernières années et qui correspond en effet à 4,85 points de parts de voix.

17:43 - Début juin, la petite démonstration de Bardella au Mans Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Le 9 juin en effet, au Mans, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, glanant 21.78% des voix face à Raphaël Glucksmann à 19.87% et Valérie Hayer à 15.76%.

17:31 - Découvrez la participation à 17h en Sarthe Les taux de participation à 17h commencent à arriver depuis le Ministère de l'Intérieur. En Sarthe, ce taux s'établit à 61,30% pour ce premier tour des élections législatives 2024 (contre seulement 38,87 % en 2022 à la même heure).

16:51 - Avantage Emmanuel Macron au Mans lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Dans les isoloirs du Mans, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 16.75%, la candidate de l'extrême droite était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30.22% et 26.54% des voix. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30.81% contre 69.19%.

16:33 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 au Mans ? Au premier tour des élections législatives 2022, Le Mans, couverte par 4 circonscriptions, verra les candidats Nupes s'imposer avec 33.26%, alors que le RN restera derrière à 12.09%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux adversaires étiquetés Nupes (58.88% contre 61.72% pour le RN). La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Julie Delpech (ENS) dans la 1re circonscription avec 53.88%, Marietta Karamanli (NUP) dans la 2e circonscription avec 69.29%, Elise Leboucher (NUP) dans la 4e circonscription avec 68.08% et Jean-Carles Grelier (ENS) dans la 5e circonscription avec 73.67%.

16:12 - Un taux de participation élevé dans la Sarthe Au premier tour des élections législatives de ce dimanche 30 juin 2024, le taux de participation à midi s'élève à 28.58% dans la Sarthe (72) où se présente Marie-Caroline Le Pen, candidate RN à Sablé-sur-Sarth. La participation est plus élevé qu'au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

15:45 - Le poids démographique et économique du Mans aux législatives A mi-chemin des législatives, Le Mans fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 145 004 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 9 353 entreprises, Le Mans offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (64,61%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Le Mans forme une communauté diversifiée, avec ses 11 159 résidents étrangers, soit 7,69% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 253 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,82%, synonyme d'une situation économique tendue. Au Mans, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:59 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation au Mans Au Mans (72000), l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,3% au premier tour et seulement 56,34% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Mans cette année ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 29,88% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 31,2% au deuxième tour.