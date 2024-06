En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections au Port convoité L'autre interrogation qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La Nupes était absente aux législatives 2022 au Port. C'est néanmoins un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 39,62% des bulletins. La gauche rééditait sa victoire au second tour. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 4,42% au Port le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 42% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Port fait partie des rares zones où l'extrême droite na pas avancé ces 5 dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Au Port, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 32,16% au terme du précédent rendez-vous européen et 31,87% le 9 juin dernier. Cette contre-performance diffère de ce que l'on a pu voir au niveau du pays, avec près de 8 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:31 - Un 31,87% dans la moyenne nationale pour le RN au Port le 9 juin dernier Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Lors des élections du Parlement européen en effet, la liste de Jordan Bardella avait réuni 31,87% des voix au Port. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui terminait en première position avec 32,95%.

14:32 - Le Port avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La cheffe du parti avait engrangé 22,26% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 51,93%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,26% et Emmanuel Macron avec 13,9%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,77% contre 40,23%).

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Le Port ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune du Port, obtenant 7,69% des suffrages sur place, contre 39,62% pour Karine Lebon (Divers gauche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Divers gauche avec 22,13% contre 77,87% pour les vainqueurs. Karine Lebon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le Port : élections législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Le Port fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33 336 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 927 entreprises, Le Port offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (55,72%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 771 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 12 678 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 43,11%, synonyme d'une situation économique fragile. Au Port, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives commencent au Port : la participation en question Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 21,69% des personnes aptes à voter au Port avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 29,51% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 25,65% au premier tour et seulement 27,77% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 26 354 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 49,63% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 54,24% au second tour, soit 14 305 personnes.