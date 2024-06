En direct

19:50 - Au Vigan, quel candidat vont élire les électeurs de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 17,95% au Vigan. Mais on peut en revanche estimer un score de 43% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (17,76%), de Marie Toussaint (7,07%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,89%). Lors du premier tour des élections des députés au Vigan, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 45,49% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives au Vigan ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on peut constater une progression de 3 points au Vigan. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 15 points par rapport à l'élection législative précédente. Assez pour anticiper environ 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Quel était le résultat des européennes au Vigan au début du mois ? Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le 9 juin en effet, au Vigan, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 23,23% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 17,95% et Manon Aubry à 17,76%. Ce qui correspond à 378 votes dans la ville.

14:32 - Le Vigan avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Les habitants du Vigan avaient opté pour Marine Le Pen à 18,28% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 38,5% et 19,91% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 38,91% contre 61,09%.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Le Vigan ? Le score de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste du pays. Avec 13,93% au Vigan, le RN était distancé par les 45,49% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription du Gard. Au deuxième round, c'est encore Michel Sala qui remportera le plus de votes, avec 67,02% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi au Vigan La structure démographique et socio-économique du Vigan façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Dans la commune, 13,78% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 35,95% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 267 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,17% et d'une population étrangère de 6,07% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation au Vigan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,59% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives au Vigan L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera le niveau d'abstention au Vigan. Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 29,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,95% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,85% au premier tour et seulement 49,28% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives au Vigan ? Quel député détrônera Michel Sala dans la 5ème circonscription du Gard ?