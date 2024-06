En direct

19:49 - Aux Salles-du-Gardon, qui vont plébisciter les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,55% aux Salles-du-Gardon. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 40% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée aux Salles-du-Gardon, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 39,7% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade aux Salles-du-Gardon pour les législatives Difficile de trouver un sens à tous ces résultats. Mais des tendances se dégagent… La progression du RN est déjà forte aux Salles-du-Gardon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (33,53%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,8%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport à la précédente élection des députés en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 36% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 38,8% aux Salles-du-Gardon début juin Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. Il y a quelques semaines en effet, aux Salles-du-Gardon, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 38,8% des voix face à Manon Aubry à 18,71% et Léon Deffontaines à 13,97%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle en 2022 aux Salles-du-Gardon ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Les Salles-du-Gardon avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,76%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 29,89% des voix. Emmanuel Macron et Fabien Roussel se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,76% et 9,34% des voix. Avant que la cheffe du RN ne retourne la tendance au second avec 53,96% contre 46,04% pour Macron.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans aux Salles-du-Gardon ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Aux législatives en 2022 aux Salles-du-Gardon, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 28,66% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 39,70% pour Michel Sala (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (59,39%). Michel Sala remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi aux Salles-du-Gardon Les facteurs démographiques et socio-économiques des Salles-du-Gardon mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 18,82% et une densité de population de 124 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 1783,52 euros/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,90% et d'une population immigrée de 9,05% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction aux Salles-du-Gardon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,43% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est le moment de faire un choix aux Salles-du-Gardon pour les législatives Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux passés. Pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 51,8% des inscrits sur les listes électorales des Salles-du-Gardon (Gard). La participation était de 49,97% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,6% au premier tour. Au second tour, 48,03% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année aux Salles-du-Gardon ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,31% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 68,84% au second tour, soit 1 184 personnes.