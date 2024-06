Résultat des législatives à Froberville : l'élection 2024 en direct

08:58 - Tout savoir sur les législatives à Froberville

Des élections législatives se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de désigner les 577 députés de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, les législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un deuxième mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire, de l'extrême-droite, du bloc présidentiel parviendra à obtenir le plus de suffrages à Froberville ? Pour voter, les électeurs de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Froberville. En cliquant sur 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page, recevez les résultats du premier tour des élections législatives à Froberville dès leur publication.