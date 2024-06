Résultat des législatives à Lanquetot : l'élection 2024 en direct

08:58 - Elections à Lanquetot : les horaires du bureau de vote

Des législatives se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. En 2022, les précédentes élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un deuxième mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, du bloc de gauche, du bloc de l'extrême-droite réussira à capter le plus de voix à Lanquetot ? Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Lanquetot. La parution des résultats du premier tour à Lanquetot débutera ici même à partir de 20h.