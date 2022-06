Résultat des législatives à Ablain-Saint-Nazaire - Election 2022 (62153) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Ablain-Saint-Nazaire. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 1449 habitants d'Ablain-Saint-Nazaire de la 2ème circonscription du Pas-de-Calais. Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 2ème circonscription du Pas-de-Calais : 41 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Pas-de-Calais s'établit à 53%. Alban Heusèle a enregistré 27% des votes. Il est suivi par Jacqueline Maquet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Morgane Rengard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 25% et 21% des votes.

Le vote a débuté ce matin à Ablain-Saint-Nazaire et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Lors des précédentes élections législatives, 47,91% des inscrits sur les listes électorales d'Ablain-Saint-Nazaire avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,84% au second round.

Les indications nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Ablain-Saint-Nazaire. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité est tombée très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Lors de la dernière élection, à Ablain-Saint-Nazaire, Marine Le Pen grimpait à meilleure place de l'élection avec 30,33% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,64%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,07% et Éric Zemmour, quatrième à 6,1%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Les votants d'Ablain-Saint-Nazaire avaient accordé 16,07% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,35% et 1,8% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 21,22% à Ablain-Saint-Nazaire pour ce premier tour.

Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,3% des votes au premier tour à Ablain-Saint-Nazaire, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 29,6% et 16,1% des voix. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour grâce à 55,1% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 44,9% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans le pays, les 1 861 votants d'Ablain-Saint-Nazaire ( Pas-de-Calais ) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.