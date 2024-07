Résultat des législatives 2024 à Givenchy-en-Gohelle (62580) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Givenchy-en-Gohelle ?

Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,36% des bulletins à Givenchy-en-Gohelle. Une percée à compléter néanmoins avec les 21,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,57% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,11% pour Yannick Jadot, 3,48% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo).