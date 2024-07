Résultat des législatives 2024 à Arras : les premiers chiffres du 2e tour

Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est également nécessaire d'étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. À Arras, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 37,22%, plus bas de 13 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention représentait en effet 50,61% des inscrits sur les listes électorales d'Arras, à comparer avec un taux d'abstention de 47,83% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

L'un des facteurs importants de ces législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 37,22%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,91% au premier tour et 56,17% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 26 719 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,66% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,81% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Arras : un éclairage démographique

Dans la commune d'Arras, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 3501 habitants/km² et 45,07% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 18,9% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 948 € par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 12 623 votants. Le nombre de familles monoparentales (25,79%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,57%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,36% à Arras, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.