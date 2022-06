Résultat des législatives à Aix-en-Provence - Election 2022 (13080) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Aix-en-Provence

Le résultat des élections législatives 2022 à Aix-en-Provence est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Bouches-du-Rhône

Résultats élections législatives par circonscription à Aix-en-Provence La commune d'Aix-en-Provence est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône (PUBLIE) 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 50562 citoyens votant dans la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône et résidant à Aix-en-Provence. La participation atteint 45% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône, ce qui représente 22 925 votants. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône, 4 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription. A l'échelle de l'agglomération, Mohamed Laqhila a accumulé 28% des suffrages. Il devance Stéphane Salord (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 25% et 15% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aix-en-Provence Mohamed Laqhila Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 27,89% Stéphane Salord Nouvelle union populaire écologique et sociale - 24,96% Hervé Fabre-Aubrespy Rassemblement National - 15,40% Hervé Liberman Union des Démocrates et des Indépendants - 12,82% Jérémie Piano Reconquête ! - 7,21% Elodie Virzi Divers centre - 3,20% Rodolphe Brun Ecologistes - 2,25% Céline Fanfan Ecologistes - 1,43% Sébastien El Debs Droite souverainiste - 1,36% Rodolph Castel Divers gauche - 1,03% Romain Hadjali Ecologistes - 0,92% Régis Delalande Régionaliste - 0,86% Charlotte Maria Divers extrême gauche - 0,67% Participation au scrutin Circonscription Aix-en-Provence Taux de participation - 45,34% Taux d'abstention - 54,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,42% Nombre de votants - 22 925

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Les citoyens des 17 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux d'Aix-en-Provence ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aix-en-Provence Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 32,57% Hélène Le Cacheux Nouvelle union populaire écologique et sociale - 28,68% Michel Boulan Les Républicains - 12,18% Emeline Coch Rassemblement National - 10,96% Catie Calbet Reconquête ! - 6,78% Charlotte de Busschere Ecologistes - 2,36% Alain Kavazian Ecologistes - 2,24% Fabrice Bonin Droite souverainiste - 1,56% Valérie Michon Ecologistes - 1,10% Anne Roche Divers extrême gauche - 0,58% Rémi Bourgarel Divers centre - 0,49% Cédric Long Régionaliste - 0,48% Participation au scrutin Circonscription Aix-en-Provence Taux de participation - 46,94% Taux d'abstention - 53,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,38% Nombre de votants - 20 950

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aix-en-Provence sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à Aix-en-Provence ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 23,41% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Aix-en-Provence en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,45% et 1,49% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement viser 31,35% à Aix-en-Provence pour ce premier tour. 16:30 - À Aix-en-Provence, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection à Aix-en-Provence avec 30,91% des suffrages, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 23,41%, surclassant Marine Le Pen à 15,35% et Éric Zemmour à 10,3%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ce tableau et donc le résultat des législatives à Aix-en-Provence dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité a baissé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Aix-en-Provence Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Aix-en-Provence ? L'inflation combinée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine seraient par exemple en mesure de détourner l'attention des électeurs d'Aix-en-Provence du vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 94 443 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,77% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 74,72% au premier tour, ce qui représentait 70 566 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Aix-en-Provence ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'étude des résultats des derniers scrutins permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, sur les 92 040 personnes en âge de voter à Aix-en-Provence, 60,21% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,76% au second round. 09:30 - Les citoyens d'Aix-en-Provence ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori 25 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans les 2 circonscriptions d'Aix-en-Provence ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de prétendants assez haut comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Et les 94443 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 98 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier tour.

Législatives 2022 à Aix-en-Provence : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Aix-en-Provence (13080) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30,9% des suffrages au premier tour à Aix-en-Provence. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 15,4% des votes. Le choix des habitants d'Aix-en-Provence était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67,4% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 32,6% des votes.