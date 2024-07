Résultat des législatives 2024 au Tholonet (13100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au Tholonet, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,72% des bulletins au Tholonet. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 22,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Tholonet fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain ces dernières années Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très instructif. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Tholonet semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Confirmation à venir ce 7 juillet au soir ?

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux dernières législatives au Tholonet Le résultat de l'élection de 2022 apparaît aussi comme un enseignement à mettre en parallèle au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque au Tholonet offrait aussi 32,87% pour Anne-Laurence Petel des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 22,11% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Anne-Laurence Petel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 66,27%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,73%.

20:05 - Que peuvent annoncer les résultats de dimanche dernier pour Le Tholonet ? A en croire les études des instituts de sondages établies depuis le premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste conserveraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Avec 35,27% des votes, Anne-Laurence Petel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris les devants au Tholonet, dimanche 30 juin lors du 1er tour de la législative. Gérault Verny (Union de l'extrême droite) et Jean-David Ciot (Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 31,02% et 22,72% des votants. Les électeurs du Tholonet n'avaient pas choisi les bulletins de la même sensibilité politique que ceux de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Gérault Verny y arrivait en première place, avec cette fois 31,65% devant Jean-David Ciot avec 29,48% et Anne-Laurence Petel avec 28,91%.

19:21 - Scrutins au Tholonet : quelles leçons tirer de la participation ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également observer les résultats des consultations politiques antérieures. Comme expliqué dans le post précédent, la participation au 1er tour des législatives au Tholonet a été de 77,46%, plus forte que celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 943 personnes en âge de voter au Tholonet, 60,94% étaient allées voter. Le taux de participation était de 53,78% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Au Tholonet, la participation a atteint 77,46% lors de la première étape des élections législatives 2024 L'une des clés des législatives 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Le taux de votants au Tholonet pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 77,46%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,46% au premier tour et 52,05% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 920 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,15% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 80,95% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 551 personnes.

17:29 - Le Tholonet : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment les électeurs du Tholonet peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,9% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,62%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,34%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,26%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (58,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Tholonet, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.