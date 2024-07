Résultat des législatives 2024 à Bouc-Bel-Air : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Bouc-Bel-Air et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

En pleine campagne électorale législative, Bouc-Bel-Air est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 31,61% de cadres supérieurs pour 15 248 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 595 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 656 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 621 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,33%, participe à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,22%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3197,59 €/mois. À Bouc-Bel-Air, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux défis français.